KARIM KAÏ LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 Paris, 28 décembre 2023, Paris.

De et avec : Karim KaïCollaboration artistique : Sonia L.Genre : Seul en scène – ThéâtreDurée : 1h10 C’est l’histoire d’un homme à terre qui cherche sa lumière. Christophe a quarante ans, il est en prison, et dans le cadre d’un programme de semi-liberté, il a huit mois pour valider un diplôme de coach sportif.Facile ? Pas quand on a perdu toute estime de soi et qu’on se croit condamné à l’échec. Pourtant, aidé par Mustapha, substitut paternel bienveillant, il va relever le défi, à la sueur de son front. Chaque jour, il va croiser Charlotte, la caractérielle au cœur tendre qui dirige le club « Nature Fit Zen », Julio, le coach référent qui enseigne un yoga – trop – corps à corps, et trois fidèles de la salle de sport aussi hauts en couleurs qu’attachants. Pour Christophe, le chemin sera parsemé de colères, de peurs, mais aussi de rires et d’espoir. Parce qu’au bout du tunnel… A travers ce seul en scène, Karim Kaï nous conte une véritable aventure humaine, voyage initiatique à la fois intime et social. Il joue les six personnages de toute son âme et exprime l’indicible avec son corps. Il nous fait rire, il nous émeut, et nous emmène avec lui sur le chemin de la liberté. Enfilez votre plus belle tenue de sport et venez pousser les portes de Nature Fit Zen …

Tarif : 14.00 – 20.00 euros.

Début : 2023-12-28 à 19:30

LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 2,rue saulnier 75009 Paris