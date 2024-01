LE CABARET DU FRUIT DEFENDU LA DIVINE COMEDIE – SALLE 1 Paris, jeudi 14 mars 2024.

Une soirée d’effeuillage burlesque chic et chaude pour monter au septième ciel tout en déshabillant les tabous sur le corps le genre & la sensualité !Dans le cadre des Divins Jeudis, La Divine Comédie vous propose chaque jeudi un cabaret burlesque différent !Le second jeudi de chaque mois, le Burlesque Klub présente Le Cabaret du Fruit Défendu , un spectacle mythologique au bon goût d’interdit.Adam et Eve vivaient tranquilles et nus dans le Jardin d’Eden quand, punissant leur gourmandise, on les refeuilla littéralement le pauvre Adam et couvrit pudiquement les tétons d’Eve… Nous héritâmes en prime de la pudeur, de la honte, du péché et de toute une collection de complexes et de stéréotypes indigestes.Notre Fruit Défendu a l’effet inverse: à chaque bouchée, à chaque numéro, nous perdons des vêtements, et nous gagnons une dose de plaisir et de liberté.Notre Fruit défendu, c’est un buffet à volonté de la crème du Burlesque parisien, avec des numéros rares ou inédits rassemblés pour la première fois sur la même scène.Croyez-en Oscar Wilde : la seule façon de se libérer d’une tentation, c’est d’y céder!Découvrez aussi les autres spectacles des Divins jeudis : Le Cabaret de la Méduse, 8 Hommes et Sucre d’Orge vous montre son Luth!Artistes : Chanelle De Mai, Sucre d’Orge, Petula Gold Fever, Vicomte Harbourg, Saint Sébastian, Laura Chevalier-Lamu, Lolita Laze,Vesper Quinn, Lucie Phillis, Eden Weiss

Tarif : 17.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-14 à 21:15

LA DIVINE COMEDIE – SALLE 1 2,RUE SAULNIER 75009 Paris 75