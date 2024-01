LES ADOLESCHIANTS LA DIVINE COMEDIE – SALLE 1 Paris, 10 février 2024, Paris.

LES ADOLESCHIANTSAh les Ados, ils ne savent pas ce qu’ils veulent, mais ils le veulent à tout prix !Léa, 14 ans et demi (très important le et demi ) va pour la première fois rencontrer son grand-père, Michel, agriculteur bougon à la retraite, qu’elle ne connaît pas.Les Ado…leschiants ou quand un enfant élevé au Tiktok rencontre un boomer égoïste et aigri… Conflit de générations en perspective !Une comédie familiale irrésistible !Une comédie écrite par les auteurs des Colocs, Ce Soir ou Jamais, Ado.com…Auteur : Jean-Baptiste Mazoyer, Robert PunzanoArtistes : Nadia Richard, Jean-Michel GratecapMetteur en scène : Jean-Baptiste Mazoyer, Robert Punzano A partir de 9ans Durée : 65 minutes

Tarif : 10.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 16:00

LA DIVINE COMEDIE – SALLE 1 2,RUE SAULNIER 75009 Paris 75