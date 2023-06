The Hands – Fête de La Fuzzique (à La Divine, Perpignan) La Divine Comédie Perpignan, 21 juin 2023, Perpignan.

La Divine, Bar Rock’N’Roll mais pas que depuis 2006, plein de concerts ont eu lieu là-bas, et pas des moindres, King Khan & BBQ Show, Movie Star Junkies, Magnetix, The Rebel (Country Teasers); ainsi que tous les groupes merveilleux de la scène perpignanaise: Crank, El Vicio, Hair & The iotas, Sonic Chicken 4, GROS…

Du coup on suit la route, et on jouera là bas à partir de 20h pétantes, pour ceux qui douteraient, 2 sets, totalement différents l’un de l’autre, avec une pause entre les 2, le son finira à 22h maximum.

Venez vous prendre des watts, boire quelques culs (chauds!!!) / bières ou soft avec les copains, ou découvrir le bar, ambiance wok’n’woll assurée.

Bar, ok, mais fête de la musique donc concert gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T20:00:00+02:00 – 2023-06-21T22:00:00+02:00

