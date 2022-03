La Divine Comédie Marseille 7e Arrondissement, 20 mars 2022, Marseille 7e Arrondissement.

La Divine Comédie Abbaye de Saint Victor 3 rue de l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement

2022-03-20 – 2022-03-20 Abbaye de Saint Victor 3 rue de l’Abbaye

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Poésie, jeux scéniques, musique médiévale, musique contemporaine, théâtre d’ombre



Au début du Paradis, le poète florentin Dante Alighieri (1265-1321) donne une

clef d’entrée prodigieuse dans La Divine Comédie, œuvre composée d’un

prologue et de trois cycles (Enfer, Purgatoire, Paradis). Cette clef tient en un mot

: trasumanar, néologisme dantesque qui signifie littéralement « passer à travers

l’humain ».

L’ensemble médiéval Vox In Rama propose de redécouvrir l’héritage de Dante

dans une formule pleinement inédite. L’adaptation du texte pour cinq

comédiens vient s’entrelacer aux traditions vocales anciennes : chant grégorien,

polyphonies, Carmina Burana, chants des Troubadours. Le spectacle est

également marqué par la création musicale contemporaine : plusieurs

compositions de Laurent Mallet viennent faire écho aux pièces médiévales pour

sept chanteurs. Les sons de Jean-Marc Lecomte (cloches, carillons, gongs,

percussions diverses), le théâtre d’ombres, les costumes, et les projections de

représentations du Paradis, donnent à cette odyssée une dimension onirique qui

en élargit encore la perspective.

Ces moyens scéniques feront vivre l’expérience sensible du trasumanar de Dante

et, dans la nef de l’abbaye Saint-Victor de Marseille, résonnera l’une des plus

grandes œuvres du patrimoine médiéval.

Un spectacle unique dans le cadre majestueux de la nef de Saint-Victor de Marseille

