La divine Comédie de Dante Marseille 7e Arrondissement, 20 mars 2022, Marseille 7e Arrondissement. La divine Comédie de Dante Abbaye de Saint Victor 3 rue de l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement

2022-03-20 – 2022-03-20 Abbaye de Saint Victor 3 rue de l’Abbaye

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Un Riso de l’Universo



17h-18h30 – Première partie « De l’Enfer au Purgatoire »

20h-21h30 – Seconde partie « Le paradis céleste »



Venez ressentir l’expérience du trasumanar, néologisme dantesque signifiant littéralement « passer à travers l’humain », dans un spectacle d’art total, conçu pour faire dialoguer chants grégoriens et polyphonies liturgiques, chants contestataires et lyrique romane des troubadours.



16 artistes sur scène placés sous la direction de Frédéric Rantières, mise en scène d’Aurelie Zygel.



Avec

Rémi Custey, Alice Derieux, Baudouin Sama Jackson, Yves lecat, Juliette Raynal & l’Ensemble médiéval Vox un Roma



​



