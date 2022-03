La divine comédie de Dante Abbaye Saint-Victor Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Abbaye Saint-Victor, le dimanche 20 mars à 17:00

Avec Frédéric Rantières, Directeur artistique Aurélie Zygel, Metteuse en scène Rémi Custey, Alice Derieux, Baudouin Sama Jackson, Guillaume Blanchard, Juliette Raynal & l’Ensemble médiéval Vox in Rama Venez ressentir l’expérience du trasumanar, néologisme dantesque signifiant littéralement “passer à travers l’humain”, dans un spectacle d’art total, conçu pour faire dialoguer chants grégoriens et polyphonies liturgiques, chants contestataires et lyrique romane des troubadours. Possibilité de plateau repas pendant l’entracte (15€) sur réservation obligatoire avant le 11 mars

De 15,44 à 35,64€ en pré-vente

Abbaye Saint-Victor Place Saint-Victor, 13007 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T17:00:00 2022-03-20T18:30:00

