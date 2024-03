LA DIVERSITÉ EST-ELLE UNE VARIABLE D’AJUSTEMENT… Montpellier, jeudi 4 avril 2024.

LA DIVERSITÉ EST-ELLE UNE VARIABLE D’AJUSTEMENT… Montpellier Hérault

Sous le haut patronage du ministère de la Culture, de la Francophonie et de la Diversité, trois écrivains de théâtre, Amine Adjina, Gustave Akakpo et Métie Navajo, sont invité.e.s à présenter une conférence sur la diversité au cours de laquelle sera élu.e son ou sa représentant.e, chargé.e de mettre en place les outils d’une transformation radicale de la société française.

Après une primaire où tous les coups sont permis, les trois candidat.e.s remettent en cause le principe même de la compétition/sélection qui est au cœur du processus démocratique. Quant à vouloir représenter la diversité… est-ce bien sérieux?

Faisant mine d’interpréter leur propre rôle, les protagonistes de cette expérience dramatique glissent rapidement dans une réalité parallèle, qui n’est pas sans rappeler l’ambiance des échanges politiques ou des débats intellectuels.

À coup de vacheries et de mauvaise foi, leur tentative de disqualifier les uns et les autres est l’occasion de rire, certes, mais aussi de se questionner. Et lorsque tout basculera, réfléchir ensemble ne sera peut-être pas de tout repos ! 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 20:00:00

fin : 2024-04-04 21:30:00

155 rue de Bologne

Montpellier 34080 Hérault Occitanie secretariat-theatre.jvilar@ville-montpellier.fr

