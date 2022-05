La diversité du vivant parmi les collections du muséum Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d’histoire naturelle), 14 mai 2022, Troyes.

La diversité du vivant parmi les collections du muséum

le samedi 14 mai à Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, museum d’histoire naturelle)

Le parcours permanent propose une découverte à la fois pédagogique, ludique et interactive de la diversité du vivant sous l’angle de la classification des espèces, et se concentre sur les mammifères, les oiseaux et crocodiles. Il évoque aussi le mode de vie des animaux et leurs adaptations à l’environnement. Enfin un parcours “jeune public”, ludique et tactile, intégré à l’espace d’exposition permet à tous, petits et grands, de découvrir la diversité du vivant en s’amusant : îlots avec des jeux, des questions de type « Vrai ou faux ? » et des objets à toucher, notamment des empreintes de pas d’animaux et des peaux…

Entrée libre

Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d’histoire naturelle) Abbaye Saint-Loup (entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien de Troyes, 10 420 Troyes Troyes Aube



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T13:00:00;2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00