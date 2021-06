Saint-Genès-Champanelle Saint-Genès-Champanelle Puy-de-Dôme, Saint-Genès-Champanelle La diversité des abeilles sauvages Saint-Genès-Champanelle Saint-Genès-Champanelle Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Saint-Genès-Champanelle

La diversité des abeilles sauvages Saint-Genès-Champanelle, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Saint-Genès-Champanelle. La diversité des abeilles sauvages 2021-07-02 – 2021-07-02 CPIE Clermont-Dômes 1 rue des Colonies

Saint-Genès-Champanelle Puy-de-Dôme Saint-Genès-Champanelle La diversité des abeilles sauvages, une conférence diaporama présentée par David Genoud (membre co-fondateur de l’Observatoire des abeilles) contact@cpie63.fr https://cpie-clermont-domes.org/ dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Saint-Genès-Champanelle Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Genès-Champanelle Adresse CPIE Clermont-Dômes 1 rue des Colonies Ville Saint-Genès-Champanelle lieuville 45.70943#3.0241