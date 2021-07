La Diva sans Voix Parc de la Cômerie, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Marseille.

La Diva sans Voix

Parc de la Cômerie, le jeudi 15 juillet à 18:00

La Diva sans Voix à Marseille Le 15 juillet 2021 à 18h00 au jardin de la Cômerie • 13006 Marseille Spectacle gratuit soutenu par la Mairie 6/8 dans le cadre de Culture au Jardin « Toute l’émotion de l’opéra… sans diva ni orchestre » Olivier PAULS – comédien et metteur en scène Stéphane COUTABLE – basson Benjamin CLASEN – alto François TORRESANI – violoncelle Trois musiciens et un «Uber-présentateur», se trouvent sur scène avec une mission impossible : donner au public un concert des plus beaux extraits d’opéra, avec pour orchestre, un basson, un alto et un violoncelle et une cantatrice qui s’est malheureusement fait porter pale. D’un commun accord, les musiciens tenteront de faire entendre les airs les plus immanquables de l’histoire de l’opéra comme vous ne les avez jamais entendus. Le public visitera les sommets du chant lyrique avec pour guide, un conférencier peu habitué aux cimes du belcanto… A Voir (EPK) : [https://www.youtube.com/watch?v=ImOcSYHOzvg](https://www.youtube.com/watch?v=ImOcSYHOzvg) Teaser : [https://www.youtube.com/watch?v=qemDynLCg2U](https://www.youtube.com/watch?v=qemDynLCg2U) [https://www.artsetmusiques.com/spectac…/la-diva-sans-voix/](https://www.artsetmusiques.com/spectac…/la-diva-sans-voix/) Une co-production Opéra de Marseille & Arts et Musiques en Provence

Entrée libre

♫♫♫

Parc de la Cômerie 5 rue de lacédémone 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T18:00:00 2021-07-15T19:30:00