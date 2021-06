La diva rurale Cuisery, 12 juin 2021-12 juin 2021, Cuisery.

La diva rurale 2021-06-12 – 2021-06-12 Rue Baraban Le Palace

Cuisery 71290 Cuisery

8 8 EUR Diva rurale un tour de champs lyrique

Spectacle tracto-biographique écrit et interprété par Jocelyne Tournier chanteuse comédienne

Cabaret pour clown tendre. Théâtre récit aussi chanté

Tout public à partir de 12 ans

Durée : 1h10 environ

Mise en scène, direction d’acteur Nicolas Martin (cie Inko’nito)

Création costumes et visuels Christine Thomas

Régie générale Guillaume Rimet ou Michel Tabarand

Richard, le pianiste absent Jean-MarcToillon

Diva rurale : vocation, art de vivre ou erreur de la nature ?

La savante conjugaison des trois sans doute. Ce tour de champs lyrique est une manière peu commune de faire le tour de la propriétaire. Tenter de comprendre qui se cache derrière ce surnom et ce personnage fantasque. Qu’est-ce qu’une diva, qui plus est, rurale?

La campagne, elle connait bien .L’opéra, elle n’aime pas. Pas trop. Mais jusqu’à ce soir elle n’osait pas le dire.

Seule en scène. Même chanteuse, la voilà célibataire. Elle a pourtant longtemps chanté accompagnée, par un orchestre. Puis par un quatuor, un trio et enfin par un pianiste. Un jour il est parti. Comme ça, sans rien dire, sans laisser un mot. Elle ne sait pas s’y prendre. Elle s’en sortait mieux avec les poules, finalement elle aurait peut-être pu être fermière.

Ou coiffeuse de fleurs.

Allez, elle veut bien chanter, mais ce qu’elle veut, comme elle veut, quand elle veut.

Hors norme, hors cadre. Du coq à l’âne, il n’y a qu’un pas.

«Je rêvais d’intégrer un corps de ballet, j’avais hérité d’un corps des alpes.»

NOTE D’INTENTION

«Ne jamais perdre la lumière de l’enfance, me souvenir sans nostalgie, mais avec tendresse et sourire»

Il y a des spectacles qui sont comme des évidences. Ce tour de champs lyrique en est une.

L’évidence de devoir raconter, d’abord pour moi, puis d’inventer, de m’amuser. Mais surtout de vous présenter ceux qui m’ont aidée, sans le savoir, à grandir et à devenir qui je suis aujourd’hui.

Une chanteuse. Quel rapport entre l’opéra et la ferme? Tout, rien.

Mais quand même, les places les moins chères à l’opéra ne sont-elles pas celles du poulailler?

Et puis prenez une poule. Observez-la avec attention. Et maintenant, écoutez La Vie Parisienne de Jacques Offenbach et vous comprendrez.

Je suis née à la campagne. En novembre. Un jour de brouillard. L’insupportable des saisons grises qui semblent ne jamais en finir, l’ennui qui pousse à créer, à inventer, à se la raconter, à vivre ! L’ennui qui fait qu’on apprend à tout voir, tout entendre, tout capter et surtout à s’en amuser. Le point de départ d’un parcours de vie singulier.

Me souvenir, sans nostalgie.

L’imaginaire ne souffre d’aucune vérité.

Pour en revenir à l’opéra, entre nous, ce n’était pas pour moi.

Trop punk, trop libre, trop…ou pas assez. Pas comme ça. Mais autrement, pourquoi pas.

Un jour quelqu’un m’a appelé «la diva rurale»…le surnom est resté.

J’ai donc décidé de lever le voile sur elle et de vous la présente

mairie-cuisery@wanadoo.fr +33 6 85 40 11 76 https://www.cuisery.fr/

Diva rurale un tour de champs lyrique

Spectacle tracto-biographique écrit et interprété par Jocelyne Tournier chanteuse comédienne

Cabaret pour clown tendre. Théâtre récit aussi chanté

Tout public à partir de 12 ans

Durée : 1h10 environ

Mise en scène, direction d’acteur Nicolas Martin (cie Inko’nito)

Création costumes et visuels Christine Thomas

Régie générale Guillaume Rimet ou Michel Tabarand

Richard, le pianiste absent Jean-MarcToillon

Diva rurale : vocation, art de vivre ou erreur de la nature ?

La savante conjugaison des trois sans doute. Ce tour de champs lyrique est une manière peu commune de faire le tour de la propriétaire. Tenter de comprendre qui se cache derrière ce surnom et ce personnage fantasque. Qu’est-ce qu’une diva, qui plus est, rurale?

La campagne, elle connait bien .L’opéra, elle n’aime pas. Pas trop. Mais jusqu’à ce soir elle n’osait pas le dire.

Seule en scène. Même chanteuse, la voilà célibataire. Elle a pourtant longtemps chanté accompagnée, par un orchestre. Puis par un quatuor, un trio et enfin par un pianiste. Un jour il est parti. Comme ça, sans rien dire, sans laisser un mot. Elle ne sait pas s’y prendre. Elle s’en sortait mieux avec les poules, finalement elle aurait peut-être pu être fermière.

Ou coiffeuse de fleurs.

Allez, elle veut bien chanter, mais ce qu’elle veut, comme elle veut, quand elle veut.

Hors norme, hors cadre. Du coq à l’âne, il n’y a qu’un pas.

«Je rêvais d’intégrer un corps de ballet, j’avais hérité d’un corps des alpes.»

NOTE D’INTENTION

«Ne jamais perdre la lumière de l’enfance, me souvenir sans nostalgie, mais avec tendresse et sourire»

Il y a des spectacles qui sont comme des évidences. Ce tour de champs lyrique en est une.

L’évidence de devoir raconter, d’abord pour moi, puis d’inventer, de m’amuser. Mais surtout de vous présenter ceux qui m’ont aidée, sans le savoir, à grandir et à devenir qui je suis aujourd’hui.

Une chanteuse. Quel rapport entre l’opéra et la ferme? Tout, rien.

Mais quand même, les places les moins chères à l’opéra ne sont-elles pas celles du poulailler?

Et puis prenez une poule. Observez-la avec attention. Et maintenant, écoutez La Vie Parisienne de Jacques Offenbach et vous comprendrez.

Je suis née à la campagne. En novembre. Un jour de brouillard. L’insupportable des saisons grises qui semblent ne jamais en finir, l’ennui qui pousse à créer, à inventer, à se la raconter, à vivre ! L’ennui qui fait qu’on apprend à tout voir, tout entendre, tout capter et surtout à s’en amuser. Le point de départ d’un parcours de vie singulier.

Me souvenir, sans nostalgie.

L’imaginaire ne souffre d’aucune vérité.

Pour en revenir à l’opéra, entre nous, ce n’était pas pour moi.

Trop punk, trop libre, trop…ou pas assez. Pas comme ça. Mais autrement, pourquoi pas.

Un jour quelqu’un m’a appelé «la diva rurale»…le surnom est resté.

J’ai donc décidé de lever le voile sur elle et de vous la présente