La Diva Divague SALLE DE l'ETOILE, 22 avril 2023, FAVERNEY. Un spectacle à la date du 2023-04-22 à 20:30. Tarif : 22.0 à 22.0 euros. PLACEMENT LIBRE DV SPECTACLES PRESENTE Satire drôle et légère du show business….. Le répertoire est intemporel et international.JAADE caricature les titres phares des chanteuses les plus emblématiques des deux derniers siècles : Beyoncé, Edith Piaf, Céline Dion, Maria Callas, Mariah Carey……C'est une invitation à redécouvrir les chansons de ces icônes sous un angle comique.Cet hommage aux divas est un hymne à la féminité dans lequel l'artiste dénonce à travers l'humour, la pression à laquelle sont confrontées les femmes aujourd'hui et plus encore quand elles sont exposées.

