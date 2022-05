LA DISTILLERIE : “LE P’TIT DÉJ DE L’ENTREPRENEURIAT DES FEMMES”

2022-06-01 09:30:00 09:30:00 – 2022-06-01 13:00:00 13:00:00 La Distillerie accueille l’évènement ADIE :

“Le p’tit déj de l’entrepreneuriat des femmes”

L’Adie sera présente le mercredi 1er juin à La Distillerie, pour accueillir toutes les créatrices d’entreprise ou toutes les femmes ayant pour projet d’entreprendre !

Au programme :

9h30-10h Accueil café

10h-12h Présentations solutions de financements et accompagnement Adie & Témoignages

12h-13h Cocktail convivial et Visite de La Distillerie

Réservation obligatoire

L’Adie sera présente le mercredi 1er juin à La Distillerie, pour accueillir toutes les créatrices d’entreprise ou toutes les femmes ayant pour projet d’entreprendre !

Retrouvez tous les ateliers proche de chez vous : https://www.adie.org/nos-ateliers/

