La distillerie de l’Ort fait son festival Montignac, 28 mai 2022, Montignac.

La distillerie de l’Ort fait son festival Lieu-dit Fontfroide 99 chemin de Fonfroide Montignac

2022-05-28 15:00:00 – 2022-05-28 01:00:00 Lieu-dit Fontfroide 99 chemin de Fonfroide

Montignac Dordogne Montignac

Cela fait maintenant un an que le projet de la Distillerie de l’Òrt a vu le jour. Le Gin de nos jardins, distillé à partir des plantes aromatiques des jardins biologiques de la ferme, se balade aux quatre coins de l’hexagone et un Pastis vient de sortir pour les beaux jours. Pour célébrer cette première année haute en couleurs, Loïs et Nolwenn, frère et sœur cofondateurs, ont décidé de créer un événement festif mettant à l’honneur la gastronomie et les savoir-faire de producteurs et productrices du terroir périgourdin et d’autres horizons.

A partir de 15h : ateliers et marché de producteurs

Sur place une quinzaine de producteurs proposera toute la journée des délices pour se restaurer

Découvrez aussi : – des préparations et soins à base de plantes aromatiques – ou encore des plants pour vos jardins

A partir de 17h : place à la musique !

Parking voitures et vélos sur place

+33 6 82 53 31 71

dernière mise à jour : 2022-04-23 par