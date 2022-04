la distillation des Roses Coutumes a Constantine musée public national cirta Belle Vue Catégories d’évènement: Belle Vue

la distillation des Roses Coutumes a Constantine musée public national cirta, 9 mai 2022, Belle Vue. la distillation des Roses Coutumes a Constantine

musée public national cirta, le lundi 9 mai à 09:30

une événement et coutume a Constantine pour le mois d’avril distillations des roses et fleurs célèbre la journée international des musées

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-09T09:30:00 2022-05-09T10:00:00

