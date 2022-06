LA DISTILLATION DES HUILES ESSENTIELLES AU JARDIN CAMIFOLIA

LA DISTILLATION DES HUILES ESSENTIELLES AU JARDIN CAMIFOLIA, 28 septembre 2022, . LA DISTILLATION DES HUILES ESSENTIELLES AU JARDIN CAMIFOLIA

2022-09-28 15:00:00 – 2022-09-28 17:00:00 8.5 8.5 EUR Les huiles essentielles sont régulièrement utilisées en médecine, en aromathérapie ou encore en agroalimentaire. Mais comment sont-elles produites ? Toutes renferment des composés aromatiques qu’il convient d’extraire par la distillation. Démonstration en direct avec un alambic ! Sur réservation – A partir de 12 ans Apprenez-en plus sur la distillation des huiles essentielles… contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr +33 2 41 49 84 98 https://www.jardin-camifolia.com/event/la-distillation-dhuiles-essentielles Les huiles essentielles sont régulièrement utilisées en médecine, en aromathérapie ou encore en agroalimentaire. Mais comment sont-elles produites ? Toutes renferment des composés aromatiques qu’il convient d’extraire par la distillation. Démonstration en direct avec un alambic ! Sur réservation – A partir de 12 ans dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville