LA DISPUTE Narbonne, 19 mars 2022

LA DISPUTE Narbonne

2022-03-19 – 2022-03-19

Narbonne Aude Narbonne

19 19 EUR

Conception et réalisation Mohamed El Khatib

Avec en alternance Aaron, Abel, Adèle, Amélie, Brune, Eloria, Ihsen, Imran, Maëlla, Malick, Saliou, Solal et Swann

Cheffe de projet Marie Desgranges

Image et montage Emmanuel Manzano

Dispositif scénique et collaboration artistique Fred Hocké

Assistante scénographie Alice Girardet

Collaboration artistique Amélie Bonnin et Dimitri Hatton

Son Arnaud Léger

Assistant de projet Vassia Chavaroche

Psychologue associé Marc Vauconsant

Sur un terrain de jeu en Lego, six enfants de dix ans, espiègles et émouvants, formulent leurs points de vue et leurs questions sur la rupture conjugale et ce que ça leur fait à eux. On oublie souvent que les enfants, témoins privilégiés des discordes qui précèdent les divorces, doivent eux aussi « refaire leur vie ». Durant deux ans, en parcourant la France, Mohamed El Khatib a rencontré une centaine d’enfants de couples séparés avec qui il a conversé de ces bouleversements intimes et sociétaux. Avec malice et sérieux, ces mômes prennent un réel plaisir à jouer, à endosser les témoignages recueillis et réécrits par l’ancien artiste associé de Théâtre + Cinéma. Mohamed El Khatib met en fiction le réel et met en scène les gens (des non-acteurs bien souvent) tels qu’ils sont. Si la vérité sort de la bouche des enfants, il la façonne délicatement pour la livrer, sans faux-semblant et avec allégresse !

Spectacle recommandé à partir de 8 ans

Narbonne

