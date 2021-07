Châtenay-Malabry L'Azimut - Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine La Dispute L’Azimut – Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry

Hauts-de-Seine

La Dispute L’Azimut – Théâtre La Piscine, 5 février 2022-5 février 2022, Châtenay-Malabry. La Dispute

du samedi 5 février 2022 au dimanche 6 février 2022 à L’Azimut – Théâtre La Piscine

Des enfants qui parlent sur scène de la séparation de leurs parents : en voilà un étrange concept !

Sur scène ou filmés en vidéo, ils partagent avec nous leurs anecdotes du quotidien et leur vision de la vie. C’est rare et précieux de les entendre s’exprimer avec autant de spontanéité, de lucidité et de liberté. On est touché en plein cœur !

Tarif plein : 20€ / réduit : 15€ / super réduit : 10€

Mohamed El Khatib / ZIRLIB L’Azimut – Théâtre La Piscine 254, avenue de la Division Leclerc 92290 châtenay-Malabry Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T18:00:00 2022-02-05T19:00:00;2022-02-06T16:00:00 2022-02-06T17:00:00

