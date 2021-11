LA DISPUTE / Collectif Zirlib THEATRE BRETIGNY, 19 novembre 2021, Brétigny-sur-Orge.

LA DISPUTE / Collectif Zirlib

THEATRE BRETIGNY, le vendredi 19 novembre à 20:30

Collectif Zirlib / conception et réalisation Mohamed El Khatib Comment avez-vous décidé de nous l’annoncer ? Vous avez eu peur de nous faire du mal ? Vous pensiez qu’avec des frites ; la pilule passerait mieux ? Voici quelques questions posées par les enfants aux parents au sujet de leur séparation. Invité à écrire une pièce pour la jeunesse, Mohamed El Khatib passe des mois en école primaire à la rencontre des enfants : un enfant sur deux vit avec des parents séparés et cette situation occupe une place centrale dans leur vie quotidienne. D’une pièce pour la jeunesse La dispute devient alors une pièce écrite – et interprétée – par les enfants : sur un plateau en Légo géants on retrouve ainsi six enfants, six acteurs épatants, qui accablent le public et les adultes de leurs questions et nous racontent, avec une lucidité à la fois fracassante et drôle, la séparation de leurs parents et les conséquences de ce choix sur leur vie. La parole est franche, directe, sans filtre. Capable de nous secouer d’émotions contradictoires. Mohamed El Khatib a su créer, avec l’accord voire parfois la complicité des parents, une petite communauté d’enfants joyeuse, qui regarde la vie, le monde des adultes, droit dans les yeux. **_L’Humanité_** **VEN 19 NOV** **Théâtre Brétigny** 19H sas relaxation 20H30 La dispute La représentation sera suivie d’un échange avec le metteur en scène et les enfants. _Partenariat Festival d’Automne à Paris_

TARIF ORANGE + PASS FAMILLE TARIF ORANGE Tarif plein : 18€ / Tarif réduit* : 12€ / Tarif super réduit**

Théâtre

THEATRE BRETIGNY Rue Henri Douard 91220 BRETIGNY SUR ORGE Brétigny-sur-Orge Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T20:30:00 2021-11-19T21:30:00