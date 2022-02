“La dispute” Cie Du jour au lendemain Centre culturel Le Plateau, 14 avril 2022, Eysines.

Rendez-vous **jeudi 14 avril** 2022 au **théâtre Jean Vilar d’Eysines** pour la représentation de _La Dispute_ d’après le texte de Marivaux et dans une mise en scène de la Cie Du jour au lendemain. Cette courte pièce métaphysique entend révéler qui de l’homme ou de la femme s’est rendu coupable de la première infidélité. Afin de répondre à cette question, deux filles, Églé et Adine,et deux garçons, Azor et Mesrin, ont été élevés dans la forêt, isolés les uns des autres, hors de toute société. Désormais adultes, les voilà libres de découvrir le monde et surtout le sexe opposé. Marivaux met en scène des personnages féminins d’une désarmante liberté qui énoncent leurs désirs, leurs élans, leurs attentes, sans soumission, sans résignation, sans culpabilité, parfaitement décomplexés. Une façon de réaffirmer que nos différences sexuelles n’induisent aucune excellence ni supériorité. Évitant l’optimisme béat comme le pessimisme outrancier, Marivaux y distancie et désamorce les cruautés de nos vies sentimentales. **_La Dispute_** **- Cie Du jour au lendemain d’après le texte de Marivaux** **Jeudi 14 avril 2022 – 20h30** **Théâtre Jean Vilar, Le Plateau** Arrêt tram D “Eysines centre” Achetez vos places en ligne sur [www.eysines-culture.fr/la-dispute-dapres-marivaux-cie-du-jour-au-lendemain](http://www.eysines-culture.fr/la-dispute-dapres-marivaux-cie-du-jour-au-lendemain)

Tarifs : plein 19€ / réduit 13€ / enfant 7€

