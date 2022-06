La dispute, 25 juin 2022, .

La dispute



2022-06-25 – 2022-12-06

4 15 Au coeur d’une merveilleuse forêt, quatre jeunes gens élevés dans l’ignorance de l’autre sexe, Mesrin, Eglé, Azor et Adine, se découvrent, s’aiment et s’amusent follement. L’occasion rêvée pour Marivaux d’oŠrir à ses personnages féminins une désarmante liberté de ton pour énoncer leurs désirs et leurs

attentes. Rythmée par la musique et la danse, la mise en scène fraîche

et lumineuse sert à merveille le propos de ce marivaudage délicat porté par six comédiens pétillants et pleins de charme

L’intrigue de cette comédie entend révéler qui de l’homme ou de la femme a commis la première infidélité en amour.

