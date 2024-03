« La Disparition », ou le destin tragique d’Annette Zelman Mairie du 10e arrondissement Paris, jeudi 7 mars 2024.

Du jeudi 07 mars 2024 au samedi 27 avril 2024 :

Une exposition du photographe Jacques Sierpinski, à découvrir dans le hall de la Mairie du 10e du 7 mars au 27 avril pour plonger dans le destin tragique et fulgurant d’une jeune femme de confession juive dénoncée à la Gestapo à l’été 1942 par ses futurs beaux- parents.

En 1942, Annette Zelman a 20 ans et rêve sa vie en grand. Inscrite

aux Beaux-Arts de Paris, cette jeune femme de confession juive côtoie

artistes

et intellectuels de l’époque au Café de Flore (Simone de Beauvoir,

Jean-Paul Sartre, Boris Vian, Yannick Bellon, les surréalistes et

dadaïstes du mouvement des Réverbères…), puis tombe follement amoureuse

du poète

Jean Jausion.

Le sentiment est réciproque, et les deux

amants décident de se marier à la Mairie du 10e.

C’était toutefois sans compter les parents du jeune homme, qui

s’opposent formellement à cette union et dénoncent Annette à la Gestapo.

Arrêtée le 22 mai 1942 par la police française, elle est envoyée un mois

plus tard

au camp d’Auschwitz-Birkenau et n’en reviendra pas.

Le photographe Jacques Sierpinski, lié par son père à la famille

Zelman, a entrepris un vaste travail photographique pour raconter le

destin

d’Annette, tragique et fulgurant. Mêlant archives, photos, lettres et

témoignages, il nous livre une exposition poignante, et nécessaire, à la

mémoire des 73 000 juifs de France qui virent leur vie annihilée par la

déportation et le génocide.

Vernissage

Le vernissage de cette exposition se déroulera en présence de l’artiste et d’Alexandra Cordebard, Maire du 10e, jeudi 7 mars 2024 à 19h.

Entrée libre et gratuite.

Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010

