▼ EXPLIQUER L’INEXPLICABLE ▼ Le 1er février 2017, un enfant venu avec sa mère assister à la création théâtrale Le Lac, disparaît avant la fin de la représentation. Cinq ans plus tard, on ne sait toujours pas ce qui s’est passé. On ne le saura sans doute jamais. La mère n’a pas retrouvé son fils. La compagnie qui jouait ce soir-là n’existe plus. Avec La Disparition, trois acteurs reviennent sur ce traumatisme et tentent d’interpréter l’inexplicable. Conception, texte et jeu Le Groupe Fantôme (Clément Aubert, Romain Cottard et Paul Jeanson) Scénographie Heidi Folliet, Romain Cottard et Paul Jeanson Création lumière Claire Gondrexon Création sonore et musicale Colombine Jacquemo Spectacles -> Théâtre Les Plateaux Sauvages 5 rue des Platrières Paris 75020

Contact :Les Plateaux Sauvages 0183755570 info@lesplateauxsauvages.fr

