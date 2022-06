La Disparition – Le Groupe Fantôme – Saison Fleuriaye Manoir des Renaudières, 6 décembre 2022, Carquefou.

Horaire : 20:45 22:35

20 € Dans l'auditorium de l'école de musique

Théâtre. Entre fiction et réalité, la frontière est troublée avec maîtrise. La notion de Spectacle Vivant prend ici tout son sens, le spectateur devenant progressivement « spect-acteur » de l’histoire qui se joue.Le 1er février 2017, un enfant, venu avec sa mère assister à une création théâtrale, disparaît avant la fin de la représentation. Cinq ans plus tard, on ne sait toujours pas ce qui s’est passé. On ne le saura sans doute jamais. La mère n’a pas retrouvé son fils. La compagnie qui jouait ce soir-là n’existe plus. Avec « La Disparition », trois acteurs reviennent sur ce traumatisme et tentent d’interpréter l’inexplicable.Sur la scène, trois chaises, un immense cadre suspendu, vide, comme un écran de cinéma. On aperçoit une guitare, un clavier. « Bonsoir, tout ce que nous allons vous raconter est faux… faites semblant de nous croire jusqu’à ce que ce soit vrai. » Pour créer le trouble entre fiction et réalité, le Groupe Fantôme a développé un dispositif visuel et sonore immersif : un éclairage et un jeu de couleurs, passant d’atmosphères enfumées à des clairs-obscurs, des sons et des voix enveloppantes… Le public est mis en condition de recevoir un ensemble d’indices, de suggestions, de stimulations pour participer de son plein gré à l’histoire qui se joue devant et avec lui. Les trois comédiens prennent le temps de le faire et ils le font bien, gagnant la confiance et le sourire et parfois les rires des spectateurs. Une expérience singulière et réussie où l’on ressort avec le sentiment d’avoir redécouvert la définition du Spectacle Vivant, celui qui nous surprend et nous amène ailleurs. De et avec Clément Aubert, Romain Cottard et Paul Jeanson Durée : 1h50 Tout public à partir de 14 ans

Manoir des Renaudières Carquefou 44470

