La disparition Espace Montission, 9 avril 2022, Saint-Jean-le-Blanc.

La disparition

Espace Montission, le samedi 9 avril à 15:00

**Par la compagnie Wonderkaline. Avec : Vincent Pensuet et Nolwenn Jezequel** Tata Lassa rouspète et ronchonne toute la journée. Depuis sa chute dans l’escalier, elle parle bizarrement, et ne peux plus vivre seule. Josette, Balthazar et leurs parents s’installent donc dans sa grande, très grande et vieille, très vieille maison à l’entrée de la ville. Un jour, une nuit plutôt, Tata Lassa disparaît… Elle qui ne se déplaçait qu’en déambulateur, comment aurait-elle pu sortir de la maison toute seule ? Josette et Balthazar, partent à sa recherche et l’exploration de la maison et de son parc va leur réserver bien des surprises. Nous ne nous étendrons pas ici sur les dangers qu’ils vont courir, sur les énigmes qu’ils devront résoudre, ni sur les secrets que leur aventure leur révèlera, nous vous laissons le plaisir de les découvrir, le plaisir de rire, de frissonner, d’être émus. **À partir de 7 ans**

Tarif C : tarif unique 5€, billetterie en ligne

Spectacle Jeune Public

Espace Montission 150 avenue Jacques Douffiagues Saint-Jean-le-Blanc Loiret



