La discrimination dans tous ses états ! Bourse de Travail, 12 octobre 2021, Saint-Denis.

Date et horaire exacts : Le mardi 12 octobre 2021

de 9h à 18h

Alors qu’une multitude d’études montrent l’ampleur des discriminations ethno-raciales en France, les mesures de lutte et la parole publique sur le sujet se font rares. Afin de mieux comprendre ce phénomène et de proposer des actions concrètes, SOS Racisme a le plaisir d’animer le colloque “ La discrimination dans tous ses états !”

Ce colloque a pour objectif de faire un état des lieux dans différents domaines tels que la police, la justice, l’éducation et d’autres afin de lutter contre les discriminations raciales.

Des universitaires, des magistrats, des avocats, des syndicalistes et des personnalités du monde associatif partageront leurs analyse et leurs propositions pour que la promesse républicaine, dont il faut toujours rappeler qu’elle est celle de l’universalité de l’effectivité des droits, se traduise concrètement au quotidien pour des millions de citoyennes et de citoyens.

Bourse de Travail 9-11 rue Génin Saint-Denis 93200

Ligne 13, Saint-Denis Porte de Paris 170, 177, 255, 256, 168, 268 D



Contact :Sos Racisme wissale.achargui@sos-racisme.org

Sos racisme