Foix Centre Culturel Foix Ariège, Foix la discrimination anti LGBT, la haine, le racisme et l’antisémitisme c’est quoi ? Centre Culturel Foix Foix Catégories d’évènement: Ariège

Foix

la discrimination anti LGBT, la haine, le racisme et l’antisémitisme c’est quoi ? Centre Culturel Foix, 2 décembre 2021, Foix. la discrimination anti LGBT, la haine, le racisme et l’antisémitisme c’est quoi ?

du jeudi 2 décembre au samedi 4 décembre à Centre Culturel Foix

Jeudi 02 et vendredi 03 décembre 2021 : groupe scolaire 10h00 – 16h00 Ouverture de l’exposition par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Foix et du CDAD de l’Ariège, Pascale MARFAING 13h30 Diffusion du film ETE 85 et des vidéos mises à disposition par l’association Contact 15h00 Echange/débat avec la participation de : • Mme MARFAING, Présidente du Tribunal Judicaire de Foix et du CDAD de l’Ariège • Mr Abdelmajid et Mr ALIDOR Bastien, assistants de justice auprès du Tribunal Judiciaire de Foix • Mr DEVERGNIES, Président association ariégeoise LUNE et l’AUTRE • Mr PUGNIERE, Psychologue, Coordonnateur association CONTACT • Mme Judith MIGNY ou Barthélémy ALATA salarié de l’association CONTACT • Mme Marie Christine VIVES et Mr Julien AIT EL MEKKI, bénévoles de l’Association CONTACT, témoignages de vie Samedi 04 décembre 2021 : tout public 10h00 Ouverture de l’exposition jusqu’à 17h00 14h00 Diffusion du film GOOD MAN à destination de tout public 16h00 – 17h00 Echange avec le public dans la salle d’exposition

Sur inscription gratuite

exposition, diffusion film et débat Centre Culturel Foix FOIX Foix Ariège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T10:00:00 2021-12-02T17:00:00;2021-12-03T10:00:00 2021-12-03T17:00:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ariège, Foix Autres Lieu Centre Culturel Foix Adresse FOIX Ville Foix lieuville Centre Culturel Foix Foix