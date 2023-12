La discothèque idéale tout en feutrine d’Elsa Kühn Médiathèque Violette Leduc Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris La discothèque idéale tout en feutrine d’Elsa Kühn Médiathèque Violette Leduc Paris, 9 janvier 2024 00:00, Paris. Du mardi 09 janvier 2024 au samedi 10 février 2024 :

.Tout public. gratuit

Exposition des œuvres de l’artiste contemporaine à l’espace musique & cinéma de la médiathèque Passionnée de musique pop-rock depuis toujours, la créatrice et couturière Elsa Kühn coud et assemble savamment des pièces de feutrines pour recréer dans leurs moindres détails les pochettes de ses disques préférés. un voyage dans la musique pop-rock de ces soixante-dix dernières années ! Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris Contact : https://www.youtube.com/watch?v=_Ag-ovyaKCI +33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/

