Saint-Malo Ille-et-Vilaine Avec Laurence Badel et Luigi Mascilli Migliorini (historiens),

Pierre Sellal et Michel Duclos (diplomates) et Olivier Weber (grand reporter).

Pascal Verdeau, correspondant permanent Bruxelles/France TV Europe, animera cet échange ouvert à tous. Réservation obligatoire par mail : europe@saint-malo.fr

