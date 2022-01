La dinanderie ou l’art des batteurs de métal Galerie des arts du feu – Aître Saint-Maclou, 15 janvier 2022, Rouen.

La dinanderie ou l’art des batteurs de métal

du samedi 15 janvier au dimanche 10 avril à Galerie des arts du feu – Aître Saint-Maclou

[http://www.galeriedesartsdufeu.fr](http://www.galeriedesartsdufeu.fr)lle de Dinant en Belgique qui fut, au Moyen Âge, un centre florissant du travail du cuivre. La dinanderie désignait la fonte du laiton alors qu’aujourd’hui ce terme recouvre l’art de battre le métal en feuille, essentiellement le cuivre mais aussi l’étain, le maillechort, le laiton voire même l’acier, et de lui donner forme au marteau. Par une frappe répétée en « porte à faux » de la feuille plate, émerge le volume et apparaît très progressivement la troisième dimension. Si, à l’origine, le travail du cuivre répondait essentiellement à des besoins utilitaires, au fil des siècles, il s’est étendu à la production d’œuvres d’art et notamment religieux. Portée par des artistes de renom tels que Jean Dunand et Claudius Linossier, la dinanderie a enfanté l’un des monuments les plus célèbres au monde – la Statue de la Liberté – avant d’être délaissée au profit de l’emboutissage mécanique. Aujourd’hui, ils ne sont plus qu’une poignée à maîtriser ce savoir-faire séculaire réputé pour faire l’éloge de la lenteur. Programmée du 15 janvier au 10 avril 2022, cette exposition présente ainsi les créations de 9 artistes qui tentent, chacun à leur manière, de révéler la douceur cachée du métal à travers une sélection de sculptures et d’objets décoratifs en tôle martelée. Dans leurs oeuvres patinées, ces adeptes de la rétreinte s’emploient à tordre le cou à la réputation de dureté et de froideur du métal. Apparaissent alors sous leurs outils des formes apaisantes, aux ondulations légères et sensuelles, destinées à faire du bien au regard, au toucher, à la pensée et à notre monde sensible. Les artistes à l’affiche : Paul Balme (Chouzy-sur-Cisse, 41), Fred Barnley (Courchamps, 02), Gérard Beaucousin (Les Montils, 41), Jean-Jacques Bris (Saint-Jean-du-Bruel, 12), Olivier Courtot (Frontenay Rohan-Rohan, 79), Christophe Desvallées (Montaigu-les-Bois, 50), Dominique Folliot (Le Vigen, 87), Mathieu Gillet (Avignon) et Bernard Gonnet (Lescheroux, 01) Infos pratiques : Entrée gratuite – Accès par la cour de l’Aître Saint-Maclou Horaires d’ouverture : le mardi de 14h à 18h et du mercredi au dimanche de 10h à 18h Tél. : 02 76 78 18 83 / [contact@galeriedesartsdufeu.fr](mailto:contact@galeriedesartsdufeu.fr) / www.galeriedesartsdufeu.fr

Entrée libre

Exposition temporaire à la Galerie des Arts du Feu

Galerie des arts du feu – Aître Saint-Maclou Rue Martainville, Rouen Rouen Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-15T10:00:00 2022-01-15T18:00:00;2022-01-16T10:00:00 2022-01-16T18:00:00;2022-01-18T14:00:00 2022-01-18T18:00:00;2022-01-19T10:00:00 2022-01-19T18:00:00;2022-01-20T10:00:00 2022-01-20T18:00:00;2022-01-21T10:00:00 2022-01-21T18:00:00;2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T18:00:00;2022-01-23T10:00:00 2022-01-23T18:00:00;2022-01-25T14:00:00 2022-01-25T18:00:00;2022-01-26T10:00:00 2022-01-26T18:00:00;2022-01-27T10:00:00 2022-01-27T18:00:00;2022-01-28T10:00:00 2022-01-28T18:00:00;2022-01-29T10:00:00 2022-01-29T18:00:00;2022-01-30T10:00:00 2022-01-30T18:00:00;2022-02-01T14:00:00 2022-02-01T18:00:00;2022-02-02T10:00:00 2022-02-02T18:00:00;2022-02-03T10:00:00 2022-02-03T18:00:00;2022-02-04T10:00:00 2022-02-04T18:00:00;2022-02-05T10:00:00 2022-02-05T18:00:00;2022-02-06T10:00:00 2022-02-06T18:00:00;2022-02-08T14:00:00 2022-02-08T18:00:00;2022-02-09T10:00:00 2022-02-09T18:00:00;2022-02-10T10:00:00 2022-02-10T18:00:00;2022-02-11T10:00:00 2022-02-11T18:00:00;2022-02-12T10:00:00 2022-02-12T18:00:00;2022-02-13T10:00:00 2022-02-13T18:00:00;2022-02-15T14:00:00 2022-02-15T18:00:00;2022-02-16T10:00:00 2022-02-16T18:00:00;2022-02-17T10:00:00 2022-02-17T18:00:00;2022-02-18T10:00:00 2022-02-18T18:00:00;2022-02-19T10:00:00 2022-02-19T18:00:00;2022-02-20T10:00:00 2022-02-20T18:00:00;2022-02-22T14:00:00 2022-02-22T18:00:00;2022-02-23T10:00:00 2022-02-23T18:00:00;2022-02-24T10:00:00 2022-02-24T18:00:00;2022-02-25T10:00:00 2022-02-25T18:00:00;2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T18:00:00;2022-02-27T10:00:00 2022-02-27T18:00:00;2022-03-01T14:00:00 2022-03-01T18:00:00;2022-03-02T10:00:00 2022-03-02T18:00:00;2022-03-03T10:00:00 2022-03-03T18:00:00;2022-03-04T10:00:00 2022-03-04T18:00:00;2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T18:00:00;2022-03-06T10:00:00 2022-03-06T18:00:00;2022-03-08T14:00:00 2022-03-08T18:00:00;2022-03-09T10:00:00 2022-03-09T18:00:00;2022-03-10T10:00:00 2022-03-10T18:00:00;2022-03-11T10:00:00 2022-03-11T18:00:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T18:00:00;2022-03-13T10:00:00 2022-03-13T18:00:00;2022-03-15T14:00:00 2022-03-15T18:00:00;2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T18:00:00;2022-03-17T10:00:00 2022-03-17T18:00:00;2022-03-18T10:00:00 2022-03-18T18:00:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T18:00:00;2022-03-20T10:00:00 2022-03-20T18:00:00;2022-03-22T14:00:00 2022-03-22T18:00:00;2022-03-23T10:00:00 2022-03-23T18:00:00;2022-03-24T10:00:00 2022-03-24T18:00:00;2022-03-25T10:00:00 2022-03-25T18:00:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T18:00:00;2022-03-27T10:00:00 2022-03-27T18:00:00;2022-03-29T14:00:00 2022-03-29T18:00:00;2022-03-30T10:00:00 2022-03-30T18:00:00;2022-03-31T10:00:00 2022-03-31T18:00:00;2022-04-01T10:00:00 2022-04-01T18:00:00;2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T18:00:00;2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T18:00:00;2022-04-05T14:00:00 2022-04-05T18:00:00;2022-04-06T10:00:00 2022-04-06T18:00:00;2022-04-07T10:00:00 2022-04-07T18:00:00;2022-04-08T10:00:00 2022-04-08T18:00:00;2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-10T10:00:00 2022-04-10T18:00:00