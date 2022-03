La dimension mythique et sociale des jumeaux, en Afrique et ailleurs Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La dimension mythique et sociale des jumeaux, en Afrique et ailleurs Cosmopolis, 28 mars 2022, Nantes. 2022-03-28

Horaire : 18:30 20:00

Gratuit : oui Conférence de Jacques Barrier, Professeur émérite de l’Université de Nantes Au cours de trente années de missions en Afrique dans le domaine de la santé, Jacques Barrier, Professeur émérite de l’Université de Nantes, s’est impliqué dans l’étude des conséquences psychosociales de problématiques diverses telles que la guérison traditionnelle, la naissance, l’éducation et plus particulièrement la gémellité.En Afrique subsaharienne, l’arrivée au monde de jumeaux est nettement plus fréquente qu’ailleurs. Elle a une résonance symbolique particulière dans la société. Dans ce continent, le pouvoir mythique et social des jumeaux est considéré avec respect, sans être obligatoirement bénéfique pour la famille et la communauté. l’étude de la gémellité est une mise en perspective passionnante de la richesse des cultures africaines, à confronter à la vision occidentale parfois ambigüe.Conférence organisée par l’association MUVACAN Cosmopolis adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cosmopolis Adresse 18 Rue Scribe Ville Nantes lieuville Cosmopolis Nantes Departement Loire-Atlantique

Cosmopolis Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

La dimension mythique et sociale des jumeaux, en Afrique et ailleurs Cosmopolis 2022-03-28 was last modified: by La dimension mythique et sociale des jumeaux, en Afrique et ailleurs Cosmopolis Cosmopolis 28 mars 2022 Cosmopolis Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique