Marché des Créateurs La digue d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Marché des Créateurs La digue d’Erquy, 7 mai 2023, Erquy. Marché des Créateurs Dimanche 7 mai, 10h00 La digue d’Erquy Entrée libre L’association L’Entracte a pour objet de soutenir l’artisanat breton, de promouvoir un vrai savoir-faire, d’aider l’économie locale et de participer à la dynamique touristique en proposant des manifestations de qualité. C’est dans cet esprit qu’elle organise sur le môle du port d’Erquy un Marché de créateurs. Vous y trouverez des artisans bretons et du 100 % fait main. Ouvert à tous, gratuit, de 10h00 à 19h00.

Dimanche 7 mai et 28 mai de 10h00 à 19h00, accès libre et gratuit. La digue d’Erquy boulevard de la mer erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0688197674 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-07T10:00:00+02:00 – 2023-05-07T19:00:00+02:00

2023-05-07T10:00:00+02:00 – 2023-05-07T19:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu La digue d'Erquy Adresse boulevard de la mer erquy Ville Erquy Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville La digue d'Erquy Erquy

La digue d'Erquy Erquy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

Marché des Créateurs La digue d’Erquy 2023-05-07 was last modified: by Marché des Créateurs La digue d’Erquy La digue d'Erquy 7 mai 2023 Erquy La digue d'Erquy Erquy

Erquy Côtes-d'Armor