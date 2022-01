LA DIGNITE DES GOUTTELETTES Maison de quartier – centre social de Cantepau, 13 février 2022, Albi.

LA DIGNITE DES GOUTTELETTES

Maison de quartier – centre social de Cantepau, le dimanche 13 février à 16:00

Une simple goutte, vapeur précipitée, fait rêver. Cette modeste image du monde impose la perfection de sa forme sphérique ou s’unit aux autres pour faire la mer. Dans une « petite quantité de liquide de forme arrondie », on ne saurait retrouver ni la majesté des fleuves, ni l’immensité des mers, ni le sublime tempétueux. Il y a pourtant une dignité des gouttes. Miroir fragile, éphémère, la goutte lutte pour rester sphérique quoi qu’il arrive, dans un nuage ou ailleurs. Après Un balcon entre ciel et terre, spectacle pour les tout-petits sur l’univers de Marc Chagall, les deux artistes danseurs et plasticiens de la compagnie Mercimonchou ont choisi l’eau comme thème de leur nouveau spectacle. Le plateau devient espace d’énonciation visuelle, sonore et sensorielle de l’eau sous toutes ses formes. Un spectacle tout en poésie pour faire rêver et sensibiliser les plus petits aux problématiques de l’eau. Distribution **De et avec Anna Thibaut, Sébastien Fenner / Costumes Anna Thibaut / Scénographie Sébastien Fenner / Création lumière Michel-Luc Blanc / Composition musicale Arthur Daygue / Regard chorégraphique Soledad Zarka / Plasticien numérique Thomas**

Théâtre visuel jeune public

Maison de quartier – centre social de Cantepau 50 Avenue Mirabeau 81000 Albi Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-13T16:00:00 2022-02-13T18:00:00