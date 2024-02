La dignité des gouttelettes Compagnie Mercimonchou La Chapelle-Saint-Luc, mardi 14 mai 2024.

Création et interprétation chorégraphique Anna Thibaut, Sébastien Fenner / Scénographie Sébastien Fenner / Images Anna Thibaut, Sébastien Fenner, Arthur Daygue / Composition musicale Arthur Daygue / Technique video Clément Cuisinet / Création lumière Michel-Luc Blanc / Regard chorégraphique Soledad Zarka / Institutions Soutien financier de la Direction Régionale des Affaires Culturelles dans le cadre de l’aide à la création, Région Occitanie dans le cadre de l’aide à la création, Département des Pyrénées Orientales dans le cadre de l’aide au fonctionnement et de l’aide à la création (66) / Coproductions et accueils en résidence Artistes accompagnés de 2020 à 2022 L’Archipel Scène Nationale de Perpignan (66) // Scène Nationale d’Albi (81) // Centre Culturel d’Alenya (66) // Dispositif Cerise MIMA (09), Marionnettissimo (31), L’Usinotopie (31) // Odyssud Scène Conventionnée Blagnac (31) // Le Totem Scène Conventionnée Enfance et Jeunesse Avignon (84), Soutiens et accueils en résidence La Cigalière Sérignan (34) // ScénOgraph SCIN Art & Création / Art en Territoire Saint-Céré (46)

Une vieille pêcheuse et la surprise d’une tempête miniature, une jardinière et ses coquelicots, une goutte qui perle au bout d’un doigt sous la brume légère où s’accroche un nuage, des ronds dans l’eau, la déambulation des escargots sous la courbe d’un arc en ciel… Dans une succession de tableaux, dont la trame a la couleur des haïkus, La Dignité des Gouttelettes raconte le lien essentiel de l’eau et du vivant. Entre illusion et réalité, reflet et lumière, projections et manipulation poétique, instruments inventés, cette création sensorielle invite à une rêverie qui éveille sur la merveille de cet élément de notre quotidien.

Une immersion sensorielle qui stimule l’éveil, la curiosité, et en même temps apaise. Journal La Terrasse

