La Dignité des Gitans et Un Hommage à mes amis Gitanos Fondation Manuel Rivera-Ortiz, 15 avril 2022, Arles.

La Dignité des Gitans et Un Hommage à mes amis Gitanos

du vendredi 15 avril au jeudi 9 juin à Fondation Manuel Rivera-Ortiz

Le dernier projet photographique de Christine Turnauer se concentre sur la dignité des gitans et l’a amenée au Nord-Ouest de l’Inde où se trouvent les racines, puis en Roumanie, en Hongrie, en Bulgarie, au Monténégro et au Kosovo. Ses voyages ont donné naissance à des photographies inspirantes et émouvantes. En avril 2018, lors de son exposition « Présence » réalisée en co-production avec le service de la Culture de la Ville d’Arles à la Chapelle Sainte-Anne, la photographe Christine Turnauer forge des amitiés qui lui ont donné envie de rendre un « hommage à ses amis Gitanos » d’Arles et de Camargue pour cette exposition personnelle rétrospective de son travail sur les Gitans présentée à la Fondation Manuel Rivera-Ortiz. L’exposition « La Dignité des Gitans » a été présentée pour la première fois en Autriche au Forum am Schillerplatz en octobre 2017 et a accompagné la publication du livre de photographies « La Dignité des Gitans » publié en deux langues (anglais, allemand) chez Hatje Cantz en Europe en 2017 et D.A.P Publishing pour les Etats-Unis en 2018. Cet ouvrage ainsi que des tirages de collection ont été présenté en exclusivité à la Foire de photographie de San Francisco (2018, KLV Art) et la Foire de photographie de Shanghaï (2018, KLV Art). Commissariat d’exposition : Karine Lisbonne. Les partenaires de cette exposition Fondation Manuel Rivera-Ortiz, Arles. KLV Art Projects, Vienne Le Forum Culturel Autrichien, Paris Vernissage de l’exposition : Jeudi 14 Avril à 18h Exposition ouverte du 15 avril au 9 juin 2022 Horaires : Tous les jours sauf le lundi de 11h à 13h et de 14h à 19h

Gratuit pour les Arlésiens, étudiants et moins de 18 ans. Tarifs Plein: 5€ – Réduit: 3€

Pour la 1ère fois en France l’exposition « La Dignité des Gitans et Un hommage à mes amis Gitanos » de la photographe autrichienne Christine Turnauer se déroulera à la Fondation Manuel Rivera-Ortiz

Fondation Manuel Rivera-Ortiz 18 rue de la Calade 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T11:00:00 2022-04-15T13:00:00;2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T19:00:00;2022-04-16T11:00:00 2022-04-16T13:00:00;2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T19:00:00;2022-04-17T11:00:00 2022-04-17T13:00:00;2022-04-17T14:00:00 2022-04-17T19:00:00;2022-04-19T11:00:00 2022-04-19T13:00:00;2022-04-19T14:00:00 2022-04-19T14:30:00;2022-04-20T11:00:00 2022-04-20T13:00:00;2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T14:30:00;2022-04-21T11:00:00 2022-04-21T13:00:00;2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T14:30:00;2022-04-22T11:00:00 2022-04-22T13:00:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T14:30:00;2022-04-23T11:00:00 2022-04-23T13:00:00;2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T14:30:00;2022-04-24T11:00:00 2022-04-24T13:00:00;2022-04-24T14:00:00 2022-04-24T14:30:00;2022-04-26T11:00:00 2022-04-26T13:00:00;2022-04-26T14:00:00 2022-04-26T14:30:00;2022-04-27T11:00:00 2022-04-27T13:00:00;2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T14:30:00;2022-04-28T11:00:00 2022-04-28T13:00:00;2022-04-28T14:00:00 2022-04-28T14:30:00;2022-04-29T11:00:00 2022-04-29T13:00:00;2022-04-29T14:00:00 2022-04-29T14:30:00;2022-04-30T11:00:00 2022-04-30T13:00:00;2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T14:30:00;2022-05-01T11:00:00 2022-05-01T13:00:00;2022-05-01T14:00:00 2022-05-01T14:30:00;2022-05-03T11:00:00 2022-05-03T13:00:00;2022-05-03T14:00:00 2022-05-03T14:30:00;2022-05-04T11:00:00 2022-05-04T13:00:00;2022-05-04T14:00:00 2022-05-04T14:30:00;2022-05-05T11:00:00 2022-05-05T13:00:00;2022-05-05T14:00:00 2022-05-05T14:30:00;2022-05-06T11:00:00 2022-05-06T13:00:00;2022-05-06T14:00:00 2022-05-06T14:30:00;2022-05-07T11:00:00 2022-05-07T13:00:00;2022-05-07T14:00:00 2022-05-07T14:30:00;2022-05-08T11:00:00 2022-05-08T13:00:00;2022-05-08T14:00:00 2022-05-08T14:30:00;2022-05-10T11:00:00 2022-05-10T13:00:00;2022-05-10T14:00:00 2022-05-10T14:30:00;2022-05-11T11:00:00 2022-05-11T13:00:00;2022-05-11T14:00:00 2022-05-11T14:30:00;2022-05-12T11:00:00 2022-05-12T13:00:00;2022-05-12T14:00:00 2022-05-12T14:30:00;2022-05-13T11:00:00 2022-05-13T13:00:00;2022-05-13T14:00:00 2022-05-13T14:30:00;2022-05-14T11:00:00 2022-05-14T13:00:00;2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T14:30:00;2022-05-15T11:00:00 2022-05-15T13:00:00;2022-05-15T14:00:00 2022-05-15T14:30:00;2022-05-17T11:00:00 2022-05-17T13:00:00;2022-05-17T14:00:00 2022-05-17T14:30:00;2022-05-18T11:00:00 2022-05-18T13:00:00;2022-05-18T14:00:00 2022-05-18T14:30:00;2022-05-19T11:00:00 2022-05-19T13:00:00;2022-05-19T14:00:00 2022-05-19T14:30:00;2022-05-20T11:00:00 2022-05-20T13:00:00;2022-05-20T14:00:00 2022-05-20T14:30:00;2022-05-21T11:00:00 2022-05-21T13:00:00;2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T14:30:00;2022-05-22T11:00:00 2022-05-22T13:00:00;2022-05-22T14:00:00 2022-05-22T14:30:00;2022-05-24T11:00:00 2022-05-24T13:00:00;2022-05-24T14:00:00 2022-05-24T14:30:00;2022-05-25T11:00:00 2022-05-25T13:00:00;2022-05-25T14:00:00 2022-05-25T14:30:00;2022-05-26T11:00:00 2022-05-26T13:00:00;2022-05-26T14:00:00 2022-05-26T14:30:00;2022-05-27T11:00:00 2022-05-27T13:00:00;2022-05-27T14:00:00 2022-05-27T14:30:00;2022-05-28T11:00:00 2022-05-28T13:00:00;2022-05-28T14:00:00 2022-05-28T14:30:00;2022-05-29T11:00:00 2022-05-29T13:00:00;2022-05-29T14:00:00 2022-05-29T14:30:00;2022-05-31T11:00:00 2022-05-31T13:00:00;2022-05-31T14:00:00 2022-05-31T14:30:00;2022-06-01T11:00:00 2022-06-01T13:00:00;2022-06-01T14:00:00 2022-06-01T14:30:00;2022-06-02T11:00:00 2022-06-02T13:00:00;2022-06-02T14:00:00 2022-06-02T14:30:00;2022-06-03T11:00:00 2022-06-03T13:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T14:30:00;2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T13:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T14:30:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T13:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T14:30:00;2022-06-07T11:00:00 2022-06-07T13:00:00;2022-06-07T14:00:00 2022-06-07T14:30:00;2022-06-08T11:00:00 2022-06-08T13:00:00;2022-06-08T14:00:00 2022-06-08T14:30:00;2022-06-09T11:00:00 2022-06-09T13:00:00;2022-06-09T14:00:00 2022-06-09T19:00:00