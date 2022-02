La dignité des gitans et un hommage à mes amis gitanos Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

La dignité des gitans et un hommage à mes amis gitanos Arles, 15 avril 2022, Arles. La dignité des gitans et un hommage à mes amis gitanos Fondation Manuel Rivera – Ortiz 18 Rue De la Calade Arles

2022-04-15 – 2022-06-09 Fondation Manuel Rivera – Ortiz 18 Rue De la Calade

Arles Bouches-du-Rhône Sont rassemblées dans cette exposition La Dignité des Gitans des photographies de Christine Turnauer prises entre 2011 et 2016, d’abord en Inde, où l’on retrace les racines des Gitans, puis en Europe de l’Est où ses nombreux voyages l’ont amenée en Roumanie, en Bulgarie, en Hongrie, au Kosovo et au Monténégro. Tous ses voyages ont donné naissance à des photographies inspirantes et émouvantes.



Est également présenté un Hommage à ses amis Gitanos avec des photographies prises essentiellement à Arles en 2019. Fondation Manuel Rivera – Ortiz 18 Rue De la Calade Arles

