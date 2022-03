La dictée Ussel Ussel UsselUssel Catégories d’évènement: Corrèze

Ussel Corrèze Corrèze Ussel A 15h au complexe multimodal situé boulevard de La Jaloustre.

1 session enfants, à partir de 10 ans et 1 session adulte. A 16h45 remise des prix.

L'Espace de Vie Sociale de La Jaloustre, dans le cadre de ses projets d'actions, organise une dictée. Grands-Parents, parents, enfants ou encore as du stylo, vous êtes conviés à participer et partager un moment convivial et ludique où vous pourrez vous défier en famille ou entre amis. A 15h au complexe multimodal situé boulevard de La Jaloustre.

1 session enfants, à partir de 10 ans et 1 session adulte. A 16h45 remise des prix.

Gratuit tout public, sur inscription

