La dictée Puiséenne mairie de puiseux-en-france Landivisiau Catégories d’évènement: Finistère

Landivisiau

La dictée Puiséenne mairie de puiseux-en-france, 12 mars 2022, Landivisiau. La dictée Puiséenne

mairie de puiseux-en-france, le samedi 12 mars à 09:30

NOUVEAU à PUISEUX Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie, la Commission Culture de Puiseux-en-France organise une dictée publique “la dictée puiséenne” samedi 12 mars 2022 en Mairie Place Jean Moulin à partir de 9h30. Ouvert à tous à partir de 10 ans. Inscription en ligne via le lien Google Forms ou en Mairie de Puiseux. [[https://forms.gle/S9aikaegKaKAK7rr5]](https://forms.gle/S9aikaegKaKAK7rr5%5D) Nous vous attendons nombreux, pour cet exercice. La Commission Culture.

Gratuit

La Commission Culture de Puiseux organise “la dictée puiséenne” qui se tiendra samedi 12 mars 2022 en Mairie. mairie de puiseux-en-france place jean moulin Landivisiau Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T09:30:00 2022-03-12T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landivisiau Autres Lieu mairie de puiseux-en-france Adresse place jean moulin Ville Landivisiau lieuville mairie de puiseux-en-france Landivisiau Departement Finistère

mairie de puiseux-en-france Landivisiau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landivisiau/

La dictée Puiséenne mairie de puiseux-en-france 2022-03-12 was last modified: by La dictée Puiséenne mairie de puiseux-en-france mairie de puiseux-en-france 12 mars 2022 Landivisiau mairie de puiseux-en-france Landivisiau

Landivisiau Finistère