La Dictée pour tous Le Palais de la Porte Dorée Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 11h30 à 14h30

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

Participez à une dictée géante en compagnie de Waly Dia, Emilie Tran Nguyen, Sarah Ourhamoune et Raphäl Yem dans le cadre du Grand Festival.

À l’occasion du Grand Festival et des 10 ans de La Dictée pour tous, l’association Force des mixités propose une dictée qui a pour thème la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Elle sera lue par Sarah Ourhamoune, boxeuse professionnelle, Waly Dia comédien et humoriste, Emilie Tran Nguyen journaliste à France TV et animée par Raphäl Yem.

Depuis plusieurs années, Abdellah Boudour organise des dictées géantes pour fédérer la population autour du patrimoine linguistique français. Véritables succès populaires et médiatiques, elles connaissent de nombreuses déclinaisons (la dictée des cités, la grande dictée de la santé…). Le concept de La Dictée pour tous est intergénérationnel. Il permet à tous les français de se retrouver autour d’un exercice de lettres et favorise l’accès à la lecture et à l’écriture au plus grand nombre. Cette action est parrainée et animée par des personnalités du monde littéraire, des artistes, des sportifs ainsi que des citoyens engagés et sensibles à la conservation de la langue française.

Le Palais de la Porte Dorée 293, avenue Daumesnil 75012

Contact : https://www.histoire-immigration.fr/programmation/evenement/la-dictee-pour-tous

