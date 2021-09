La Dictée pour tous Berre L’Etang, 18 septembre 2021, Berre-l'Étang.

La Dictée pour tous

Berre L’Etang, le samedi 18 septembre à 13:30

Prenez vos stylos, écrivez votre prénom, votre nom et votre catégorie ! Les vainqueurs et les participants seront récompensés par de nombreux lots dont un séjour en week-end, des livres, un dîner … et surtout par un grand goûter pour tous. Enfants et adultes se retrouveront autour d’un exercice de lettres organisé en plusieurs catégories : primaire, collège, lycée et adulte… Parrainée par Alexandra Uzan, journaliste et présentatrice JT à France TV. Organisée par la ville de Berre L’Étang, la métropole Aix-Marseille-Provence et l’association Action Bomaye. Venez nombreux, en familles, en couple ou entre amis, sur l’esplanade Lucie et Raymond Aubrac

L’orthographe est votre bête noireUn événement convivial et intergénérationnel. Ici on s’amuse, tout en conservant une formidable occasion de rendre hommage à la langue française, notre patrimoine.

Berre L’Etang avenue des Hydravions 13130 Berre-l’Etang Berre-l’Étang Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T16:00:00