Pour marquer la semaine de la Francophonie, une dictée écrite et conçue par l’écrivain Josué GUEBO se tiendra au sein des Alliances françaises dans les villes d’Abengourou, Korogho et San Pedro. Elle sera aussi lue en direct sur la page Facebook de Nimba Editions pour permettre la participation du plus grand nombre.

Venez tester vos connaissance en orthographe, deux niveaux scolaires et confirmés! Alliance Française Korhogo Korhogo Poro

