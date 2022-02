La dictée Médiathèque le Polyèdre Bazas Catégories d’évènement: Bazas

Pour sa première participation au dispositif, le Polyèdre Médiathèque Ville de Bazas vous propose, en plus de l’exposition dédiée du 8 au 26 mars 2022, de venir vous frotter à notre belle langue française à travers une dictée. RDV Samedi 19 mars 2022 à 17h, sur place à la médiathèque ou sur Radio Entre Deux Mers (98.4 FM), qui diffusera la dictée, issue d’un texte créé pour l’occasion par l’équipe de la médiathèque avec l’ensemble des 10 mots de l’édition 2022. A vos stylos !

Entrée libre sur inscription

