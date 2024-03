La dictée Marcel Pagnol Aubagne, samedi 19 octobre 2024.

La dictée Marcel Pagnol Aubagne Bouches-du-Rhône

Amoureux de la langue française, relevez le défi en participant à la Dictée à partir d’un texte de l’œuvre de Marcel Pagnol. Cette épreuve des mots, très sportive , est ouverte à toutes et à tous dans 3 catégories moins de 16 ans, amateurs, initiés.

Proposée chaque année par l’association AD2C, la Dictée Marcel Pagnol est un rendez-vous très attendu des amoureux de la langue française, qui s’y pressent pour se délecter d’un texte écrit spécialement et lu publiquement par un grand écrivain invité d’honneur, et pour se confronter aux pièges orthographiques et grammaticaux qui en jonchent les lignes !



La remise des prix aux lauréats a lieu le jour-même, après une séance publique d’échange avec l’auteur invité. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-19 14:00:00

fin : 2024-10-19

Espace des Libertés

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement La dictée Marcel Pagnol Aubagne a été mis à jour le 2024-02-28 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile