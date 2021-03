Perroz-Gireg Skol Sant Erwan - Ecole Saint Yves Perroz-Gireg La dictée du Tour en breton Skol Sant Erwan – Ecole Saint Yves Perroz-Gireg Catégorie d’évènement: Perroz-Gireg

La dictée du Tour en breton Skol Sant Erwan – Ecole Saint Yves, 19 mars 2021-19 mars 2021, Perroz-Gireg. La dictée du Tour en breton

Skol Sant Erwan – Ecole Saint Yves, le vendredi 19 mars à 10:00

La Dictée du Tour de France en breton !

————————————— ### Le 19 mars Ce Mois du breton – Mizvezh ar brezhoneg 2021 sera aussi l’occasion de préparer l’accueil du Tour de France cycliste dont la Bretagne sera « Grand Départ » du 26 au 29 juin. Le 19 mars, à 99 jours du départ de Brest, les élèves de CM1 et CM2 de plusieurs écoles immersives et bilingues,

notamment celles des 8 villes-étapes bretonnes (Brest, Landerneau, Pontivy, Lorient, Perros-Guirrec, Mur, Redon et Fougères) de cette Grande Boucle 2021, se frotteront à la Dictée du Tour en breton, parallèlement à la traditionnelle dictée en français qui met le cyclisme à l’honneur. À la clé pour les champions d’orthographe, un accès privilégié à l’une des étapes de l’épreuve.

Evènement réservé aux écoles inscrites

Un dictée en breton pour les enfants des écoles immersives et bilingues. Skol Sant Erwan – Ecole Saint Yves 13 rue du Sergent L’Heveder 22700 PERROS-GUIREC Perroz-Gireg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-19T10:00:00 2021-03-19T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Perroz-Gireg Autres Lieu Skol Sant Erwan - Ecole Saint Yves Adresse 13 rue du Sergent L'Heveder 22700 PERROS-GUIREC Ville Perroz-Gireg