Ecole Jacques Prévert, le vendredi 19 mars à 10:00

La Dictée du Tour de France en breton !

————————————— ### Le 19 mars Ce Mois du breton – Mizvezh ar brezhoneg 2021 sera aussi l’occasion de préparer l’accueil du Tour de France cycliste dont la Bretagne sera « Grand Départ » du 26 au 29 juin. Le 19 mars, à 99 jours du départ de Brest, les élèves de CM1 et CM2 de plusieurs écoles immersives et bilingues,

notamment celles des 8 villes-étapes bretonnes (Brest, Landerneau, Pontivy, Lorient, Perros-Guirrec, Mur, Redon et Fougères) de cette Grande Boucle 2021, se frotteront à la Dictée du Tour en breton, parallèlement à la traditionnelle dictée en français qui met le cyclisme à l’honneur. À la clé pour les champions d’orthographe, un accès privilégié à l’une des étapes de l’épreuve.

Evènement réservé aux écoles inscrites

Un dictée en breton pour les enfants des écoles immersives et bilingues. Ecole Jacques Prévert 16 avenue Jules Tricault, 35170 Bruz Bruz La Pérelle Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-19T10:00:00 2021-03-19T12:00:00

