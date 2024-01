La Dictée du Rotary Club Salle Paul Eluard La Ciotat, samedi 27 janvier 2024.

La Dictée du Rotary Club Salle Paul Eluard La Ciotat

Un exercice ludique et convivial pour soutenir la lutte contre l’illettrisme.

Les bénéfices seront versés à des associations d’aides au devoir de La Ciotat.

Michel Cornille, Président de l’Association des Lumières de l’Éden, nous fait à nouveau le plaisir de composer et de lire la Dictée du Rotary Club La Ciotat Ceyreste pour notre plus grand bonheur.

Aucune crainte à avoir ! La Dictée se veut avant tout conviviale et ludique, l’occasion de buter sur l’orthographe de jolis mots choisis, de composer et d’accorder nos verbes et sujets et surtout de passer un excellent moment en excellentes compagnies.

Des prix sont à gagner par les plus érudits ou chanceux..

Cette Dictée est intergénérationnelle elle est ouverte aux primaires, collégiens, lycéens et adultes !

Pendant le temps de la correction, des galettes des rois accompagnées de cidre vous seront offertes par le club qui bénéficie du soutien actif des boulangers de La Ciotat.

Vaincre l’illettrisme, voilà le défi et la cause défendue par les Rotary Clubs. .

Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry

La Ciotat 13600

