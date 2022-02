La Dictée du Pacifique de l’Alliance Champlain Hotel de Ville Noumea Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

La Dictée du Pacifique de l’Alliance Champlain Hotel de Ville Noumea, 12 mars 2022, Le Havre. La Dictée du Pacifique de l’Alliance Champlain

Hotel de Ville Noumea, le samedi 12 mars à 13:30

Vingtième année de la Dictée du Pacifique La Dictée est chaque année tirée d’un ouvrage calédonien

Entrée libre sur inscription

Samedi 12 mars 2022 dans la grande salle de la mairie de Nouméa à 13h30 Hotel de Ville Noumea 16 rue du Général Mangin, Noumea Le Havre Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T13:30:00 2022-03-12T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Hotel de Ville Noumea Adresse 16 rue du Général Mangin, Noumea Ville Le Havre lieuville Hotel de Ville Noumea Le Havre Departement Seine-Maritime

Hotel de Ville Noumea Le Havre Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-havre/

La Dictée du Pacifique de l’Alliance Champlain Hotel de Ville Noumea 2022-03-12 was last modified: by La Dictée du Pacifique de l’Alliance Champlain Hotel de Ville Noumea Hotel de Ville Noumea 12 mars 2022 Hotel de Ville Noumea Le Havre le havre

Le Havre Seine-Maritime