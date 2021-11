La Dictée du Lauragais – 5ème édition Salle du Lac, 20 novembre 2021, Castanet-Tolosan.

Cette dictée publique s’adresse à un large public intergénérationnel (parents, grands-parents, voisins, collègues, amis, entreprises, presse, etc.). C’est l’occasion de partager un moment convivial et ludique autour d’une dictée. Cette année, les personnes non et malvoyantes sont invitées à y participer comme tout le monde. Elle vise à sensibiliser la population à la réalité de l’illettrisme en France. Les illettrés rencontrent de nombreuses difficultés (souffrance, exclusion d’un système qui repose majoritairement sur la communication écrite et verbale). Les personnes atteintes de cécité, quant à elles, subissent une double peine quand elles n’ont pas accès à l’écriture et à la lecture en braille. Cette 5e édition verra donc la participation de non-voyants et de malvoyants. Depuis les années 50, la cécité et l’illettrisme sont deux causes chères aux Lions Clubs. C’est la raison pour laquelle ils ont souhaité inclure les aveugles et les malvoyants pour participer à cette dictée. À l’exception des moyens graphiques différents, ce sera le même texte, la même correction avec un classement commun afin de démontrer la capacité d’intégration de ce public particulier aux activités de la vie courante. Cela donnera l’occasion aux voyants de découvrir un univers méconnu. **AGE :** Cette édition 2021 lance des défis aux amateurs de dictées avec 4 niveaux de difficultés :  Écolier jusqu’au CM2 ;  Collégien de la 6 e à la 3 e ;  Lycéen de la 2 de à la terminale ;  Adulte pour tous les autres participants. **INSCRIPTION :**  sur le site de la dictée : [https://ladicteedulauragais.mailchimpsites.com/](https://ladicteedulauragais.mailchimpsites.com/)  ou sur place avant le début de la Dictée. L’inscription préalable sur le site est recommandée. **TARIF :** gratuit pour les plus jeunes. Il est seulement demandé aux adultes une participation de 10€, voire plus s’ils le souhaitent, sous forme d’un don pour nos deux causes. Le bénéfice de cette dictée sera versé à l’aide aux personnes non-voyantes et malvoyantes et à la lutte contre l’illettrisme. **LIONS CLUBS, CÉCITÉ ET ILLETTRISME** Sous l’impulsion d’Helen Keller, une aveugle de naissance et militante politique américaine, les Lions Clubs ont fait de la lutte contre la cécité, leur grande cause depuis les années 50. Les lions se sont investis dans deux campagnes internationales “Sight First” pour lever des fonds et financer leurs actions. Ces actions portent sur deux thématiques : d’une part, éviter la perte de la vue, et d’autre part, aider les non et malvoyants.  Des campagnes de vaccination contre la rougeole dont une des séquelles peut être le glaucome et la cécité ;  La formation des chiens guides ;  la cane électronique ;  Le tri et le recyclage des lunettes usagées. Une démarche complémentaire a été la lutte contre l’illettrisme, en particulier, auprès des jeunes, des illettrés, des personnes âgées ou en situation de handicap. Nos clubs Lions veulent transmettre le goût de la lecture dès le plus jeune âge au travers de diverses actions : mise en place de boîtes à livres, organisation de dictées, les donneurs de voix / bibliothèque sonore, des ateliers de remise à niveau de personnes en difficulté de lecture ou d’écriture. **Là où il y a un besoin, il y a un Lion !** Nos Lions club Toulouse Castanet Occitanie et Belberaud St-Orens militent au service de plusieurs causes et de notre communauté :  Soutenir la formation des chiens guides d’aveugles,  Distribuer des masques pendant la crise sanitaire,  Lever des fonds pour lutter contre le diabète avec une compétition de Golf,  Lutter contre l’illettrisme avec la Dictée du Lauragais et en appui d’associations spécialisées,  Et accompagner des étudiants isolés et démunis avec le Crous. **MALVOYANCE ET ILLETTRISME** **LA DICTÉE DU LAURAGAIS – 5 e édition.** **DOSSIER D’INFORMATION 3** Concurrencé par les systèmes audios comme les synthèses vocales ou les assistants vocaux, le braille est de moins en moins appris. En France, on estime à seulement 10 % les aveugles lecteurs de braille. Des associations, comme l’Association Valentin Haüy, militent pour son retour en grâce. Ainsi, la bibliothèque braille Valentin Haüy, avec 20 000 livres traduits en écriture en relief, est la plus grande bibliothèque de braille de France. Lire un roman en braille peut être fastidieux. Il faut savoir que 15 volumes physiques en braille sont nécessaires pour transcrire un tome d’Harry Potter. D’où l’intérêt du braille en version numérique. Pour rendre cela plus accessible, des associations ont constitué un consortium international pour développer des blocs-notes braille électroniques. Néanmoins, ces équipements sont très chers. Ce prix élevé des équipements en rend la diffusion difficile. C’est un frein à la lutte contre l’illettrisme chez les personnes non ou malvoyantes. L’instruction ne peut passer que par le braille. Sans le braille, il est souvent difficile de faire des études ou de travailler : ainsi, pour l'apprentissage des langues, on ne peut pas apprendre les listes de vocabulaire. La crainte est que la prédominance de l’audio et l’abandon du braille finissent par créer des générations de malvoyants illettrés. En effet, un enfant aveugle qui ignore le braille, n’a aucune idée de l’orthographe des mots. Cela constitue un sérieux handicap dans sa vie courante : vous l’envoyez directement à la case Pôle emploi. 