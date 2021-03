La Dictée de la Sorbonne Sorbonne Université, 20 mars 2021-20 mars 2021, Paris.

La Dictée de la Sorbonne

du samedi 20 mars au dimanche 21 mars à Sorbonne Université

Si vous aimez vous frotter aux exceptions et aux curiosités de la langue française, venez aiguiser votre orthographe, sourire de vos erreurs… et de celles des autres, dans une atmosphère studieuse et sympathique, grâce à un texte cocasse et ludique que nous vous avons concocté tout exprès. Après une annulation en 2020, la Dictée de la Sorbonne revient pour votre plus grand plaisir ! Pour la première fois, elle se déroulera en ligne, sur Youtube, le samedi 20 mars à 14h et la correction aura lieu le dimanche 21 mars à 14h, également sur Youtube.

Sur Youtube

Concours ouvert à toutes et à tous exclusivement en ligne cette année

Sorbonne Université 1 rue Victor Cousin, 75005 paris Paris Paris 5e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T14:00:00 2021-03-20T15:00:00;2021-03-21T14:00:00 2021-03-21T15:00:00